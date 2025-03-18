- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IYZ: iShares U.S. Telecommunications ETF
Le taux de change de IYZ a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.49 et à un maximum de 32.80.
Suivez la dynamique iShares U.S. Telecommunications ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYZ Nouvelles
- Why Verizon Shares Are Sliding On Monday - Verizon Communications (NYSE:VZ)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- IYZ: Concentrated Telco ETF, Hard To See The Upside (BATS:IYZ)
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- XTL ETF: Beware Of Slower Growth Looking Forward
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IYZ aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Telecommunications ETF est cotée à 32.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 32.49 - 32.80, a clôturé hier à 32.71 et son volume d'échange a atteint 1193. Le graphique en temps réel du cours de IYZ présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Telecommunications ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Telecommunications ETF est actuellement valorisé à 32.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYZ.
Comment acheter des actions IYZ ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Telecommunications ETF au cours actuel de 32.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.67 ou de 32.97, le 1193 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IYZ ?
Investir dans iShares U.S. Telecommunications ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.97 - 32.80 et le prix actuel 32.67. Beaucoup comparent 1.21% et 20.69% avant de passer des ordres à 32.67 ou 32.97. Consultez le graphique du cours de IYZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Telecommunications ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Telecommunications ETF l'année dernière était 32.80. Au cours de 23.97 - 32.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Telecommunications ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Telecommunications ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) sur l'année a été 23.97. Sa comparaison avec 32.67 et 23.97 - 32.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IYZ a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Telecommunications ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.71 et 25.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.71
- Ouverture
- 32.70
- Bid
- 32.67
- Ask
- 32.97
- Plus Bas
- 32.49
- Plus Haut
- 32.80
- Volume
- 1.193 K
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- 1.21%
- Changement à 6 Mois
- 20.69%
- Changement Annuel
- 25.94%