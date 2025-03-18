- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IYZ: iShares U.S. Telecommunications ETF
El tipo de cambio de IYZ de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.49, mientras que el máximo ha alcanzado 32.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Telecommunications ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYZ News
- Why Verizon Shares Are Sliding On Monday - Verizon Communications (NYSE:VZ)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- IYZ: Concentrated Telco ETF, Hard To See The Upside (BATS:IYZ)
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- XTL ETF: Beware Of Slower Growth Looking Forward
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IYZ hoy?
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) se evalúa hoy en 32.67. El instrumento se negocia dentro de 32.49 - 32.80; el cierre de ayer ha sido 32.71 y el volumen comercial ha alcanzado 1193. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IYZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Telecommunications ETF?
iShares U.S. Telecommunications ETF se evalúa actualmente en 32.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.94% y USD. Monitoree los movimientos de IYZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IYZ?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) al precio actual de 32.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.67 o 32.97, mientras que 1193 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IYZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IYZ?
Invertir en iShares U.S. Telecommunications ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.97 - 32.80 y el precio actual 32.67. Muchos comparan 1.21% y 20.69% antes de colocar órdenes en 32.67 o 32.97. Estudie los cambios diarios de precios de IYZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Telecommunications ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) en el último año ha sido 32.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.97 - 32.80, una comparación con 32.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Telecommunications ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Telecommunications ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) para el año ha sido 23.97. La comparación con los actuales 32.67 y 23.97 - 32.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IYZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IYZ?
En el pasado, iShares U.S. Telecommunications ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.71 y 25.94% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.71
- Open
- 32.70
- Bid
- 32.67
- Ask
- 32.97
- Low
- 32.49
- High
- 32.80
- Volumen
- 1.193 K
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- 1.21%
- Cambio a 6 meses
- 20.69%
- Cambio anual
- 25.94%