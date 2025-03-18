IYZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi 32.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 32.49 - 32.80 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.71 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1340 değerine ulaştı. IYZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi şu anda 32.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.75% ve USD değerlerini izler. IYZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IYZ hisse senedi nasıl alınır? iShares U.S. Telecommunications ETF hisselerini şu anki 32.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 32.62 ve Ask 32.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1340 ve günlük değişim oranı -0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYZ fiyat hareketlerini takip edin.

IYZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.97 - 32.80 ve mevcut fiyatı 32.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 32.62 veya Ask 32.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.05% ve 6 aylık değişim oranı 20.50% değerlerini karşılaştırır. IYZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi yıllık olarak 32.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.97 - 32.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.71 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Telecommunications ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.97 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 32.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.97 - 32.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYZ fiyat hareketlerini izleyin.