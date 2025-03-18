- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IYZ: iShares U.S. Telecommunications ETF
IYZ fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.49 ve Yüksek fiyatı olarak 32.80 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Telecommunications ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYZ haberleri
- Why Verizon Shares Are Sliding On Monday - Verizon Communications (NYSE:VZ)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- IYZ: Concentrated Telco ETF, Hard To See The Upside (BATS:IYZ)
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- XTL ETF: Beware Of Slower Growth Looking Forward
Sıkça sorulan sorular
IYZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi 32.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 32.49 - 32.80 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.71 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1340 değerine ulaştı. IYZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi şu anda 32.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.75% ve USD değerlerini izler. IYZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IYZ hisse senedi nasıl alınır?
iShares U.S. Telecommunications ETF hisselerini şu anki 32.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 32.62 ve Ask 32.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1340 ve günlük değişim oranı -0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYZ fiyat hareketlerini takip edin.
IYZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.97 - 32.80 ve mevcut fiyatı 32.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 32.62 veya Ask 32.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.05% ve 6 aylık değişim oranı 20.50% değerlerini karşılaştırır. IYZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi yıllık olarak 32.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.97 - 32.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.71 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Telecommunications ETF performansını takip edin.
iShares U.S. Telecommunications ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.97 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 32.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.97 - 32.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYZ fiyat hareketlerini izleyin.
IYZ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares U.S. Telecommunications ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 32.71 ve yıllık değişim oranı 25.75% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 32.71
- Açılış
- 32.70
- Satış
- 32.62
- Alış
- 32.92
- Düşük
- 32.49
- Yüksek
- 32.80
- Hacim
- 1.340 K
- Günlük değişim
- -0.28%
- Aylık değişim
- 1.05%
- 6 aylık değişim
- 20.50%
- Yıllık değişim
- 25.75%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B