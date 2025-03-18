- Visão do mercado
IYZ: iShares U.S. Telecommunications ETF
A taxa do IYZ para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.49 e o mais alto foi 32.80.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Telecommunications ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYZ Notícias
- Why Verizon Shares Are Sliding On Monday - Verizon Communications (NYSE:VZ)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- IYZ: Concentrated Telco ETF, Hard To See The Upside (BATS:IYZ)
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- XTL ETF: Beware Of Slower Growth Looking Forward
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IYZ hoje?
Hoje iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) está avaliado em 32.67. O instrumento é negociado dentro de 32.49 - 32.80, o fechamento de ontem foi 32.71, e o volume de negociação atingiu 1193. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IYZ em tempo real.
As ações de iShares U.S. Telecommunications ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Telecommunications ETF está avaliado em 32.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.94% e USD. Monitore os movimentos de IYZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IYZ?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) pelo preço atual 32.67. Ordens geralmente são executadas perto de 32.67 ou 32.97, enquanto 1193 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IYZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IYZ?
Investir em iShares U.S. Telecommunications ETF envolve considerar a faixa anual 23.97 - 32.80 e o preço atual 32.67. Muitos comparam 1.21% e 20.69% antes de enviar ordens em 32.67 ou 32.97. Estude as mudanças diárias de preço de IYZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Telecommunications ETF?
O maior preço de iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) no último ano foi 32.80. As ações oscilaram bastante dentro de 23.97 - 32.80, e a comparação com 32.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Telecommunications ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Telecommunications ETF?
O menor preço de iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) no ano foi 23.97. A comparação com o preço atual 32.67 e 23.97 - 32.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IYZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IYZ?
No passado iShares U.S. Telecommunications ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.71 e 25.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.71
- Open
- 32.70
- Bid
- 32.67
- Ask
- 32.97
- Low
- 32.49
- High
- 32.80
- Volume
- 1.193 K
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- 1.21%
- Mudança de 6 meses
- 20.69%
- Mudança anual
- 25.94%