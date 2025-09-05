Währungen / HSBC
HSBC: HSBC Holdings, plc
69.50 USD 0.16 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HSBC hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.17 bis zu einem Hoch von 69.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die HSBC Holdings, plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HSBC News
Tagesspanne
69.17 69.79
Jahresspanne
43.81 69.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.66
- Eröffnung
- 69.32
- Bid
- 69.50
- Ask
- 69.80
- Tief
- 69.17
- Hoch
- 69.79
- Volumen
- 2.039 K
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 8.87%
- 6-Monatsänderung
- 21.35%
- Jahresänderung
- 54.72%
