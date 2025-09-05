KurseKategorien
HSBC: HSBC Holdings, plc

69.50 USD 0.16 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HSBC hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.17 bis zu einem Hoch von 69.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die HSBC Holdings, plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
69.17 69.79
Jahresspanne
43.81 69.94
Vorheriger Schlusskurs
69.66
Eröffnung
69.32
Bid
69.50
Ask
69.80
Tief
69.17
Hoch
69.79
Volumen
2.039 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
8.87%
6-Monatsänderung
21.35%
Jahresänderung
54.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K