HSBC
HSBC: HSBC Holdings, plc
69.73 USD 0.23 (0.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HSBC fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.55 ve Yüksek fiyatı olarak 69.91 aralığında işlem gördü.
HSBC Holdings, plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HSBC haberleri
Günlük aralık
69.55 69.91
Yıllık aralık
43.81 69.94
- Önceki kapanış
- 69.50
- Açılış
- 69.70
- Satış
- 69.73
- Alış
- 70.03
- Düşük
- 69.55
- Yüksek
- 69.91
- Hacim
- 1.834 K
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 9.23%
- 6 aylık değişim
- 21.76%
- Yıllık değişim
- 55.23%
21 Eylül, Pazar