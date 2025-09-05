クォートセクション
HSBC: HSBC Holdings, plc

69.50 USD 0.16 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSBCの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり69.17の安値と69.79の高値で取引されました。

HSBC Holdings, plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
69.17 69.79
1年のレンジ
43.81 69.94
以前の終値
69.66
始値
69.32
買値
69.50
買値
69.80
安値
69.17
高値
69.79
出来高
2.039 K
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
8.87%
6ヶ月の変化
21.35%
1年の変化
54.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K