Moedas / HSBC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HSBC: HSBC Holdings, plc
69.66 USD 0.72 (1.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HSBC para hoje mudou para 1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.26 e o mais alto foi 69.94.
Veja a dinâmica do par de moedas HSBC Holdings, plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HSBC Notícias
- Brit Pop: HSBC, AZN, ARM – 3 British Stocks Saluted By Our AI Analyst - TipRanks.com
- $1 Billion Dump? Hang Seng's Surprise Loan Sale Could Jolt Hong Kong's Property Market
- Meta Wants AI-Powered Smart Glasses to Drive New Growth
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Barclays Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- Títulos conversíveis contingentes de €500 milhões do CaixaBank sem estabilização
- UBS Group AG Mulls U.S. Relocation as Swiss Capital Rules Tighten
- Ação da HSBC atinge máxima de 52 semanas a US$ 69,33
- Hsbc stock reaches 52-week high at 69.33 USD
- CaixaBank planeja emitir €500 milhões em títulos convertíveis contingentes
- Citi’s bill for London tower revamp hits $1.5 billion
- JPM Targets 20% Asia Hiring Boost to Ride Digital, Trade Growth
- Vice-ministro chinês Liao Min sinaliza abertura ao diálogo com EUA
- China’s Liao Min signals openness to US dialogue, welcomes investors
- HSBC Shares Reach 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- HSBC issues $1.5 billion in subordinated notes due 2036
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
- Nvidia and its Big Tech peers have $1 trillion to spend. What should they do with it?
- HSBC or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- China's new-economy sectors, high-end manufacturing draw MNC investments: HSBC co-CEO
- HSBC, Deutsche Bank delay BoE rate cut forecasts
- HSBC, Deutsche Bank push back BoE rate cut forecasts as inflation clouds outlook
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
Faixa diária
69.26 69.94
Faixa anual
43.81 69.94
- Fechamento anterior
- 68.94
- Open
- 69.50
- Bid
- 69.66
- Ask
- 69.96
- Low
- 69.26
- High
- 69.94
- Volume
- 3.122 K
- Mudança diária
- 1.04%
- Mudança mensal
- 9.12%
- Mudança de 6 meses
- 21.63%
- Mudança anual
- 55.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh