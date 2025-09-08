CotationsSections
Devises / HSBC
Retour à Actions

HSBC: HSBC Holdings, plc

69.73 USD 0.23 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HSBC a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.55 et à un maximum de 69.91.

Suivez la dynamique HSBC Holdings, plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSBC Nouvelles

HSBC on the Community Forum

Range quotidien
69.55 69.91
Range Annuel
43.81 69.94
Clôture Précédente
69.50
Ouverture
69.70
Bid
69.73
Ask
70.03
Plus Bas
69.55
Plus Haut
69.91
Volume
1.834 K
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
9.23%
Changement à 6 Mois
21.76%
Changement Annuel
55.23%
20 septembre, samedi