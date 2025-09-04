Валюты / HSBC
HSBC: HSBC Holdings, plc
68.94 USD 0.48 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSBC за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.66, а максимальная — 69.14.
Следите за динамикой HSBC Holdings, plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HSBC
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Barclays Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- UBS Group AG Mulls U.S. Relocation as Swiss Capital Rules Tighten
- Акции HSBC достигли 52-недельного максимума в $69,33
- Hsbc stock reaches 52-week high at 69.33 USD
- Citi’s bill for London tower revamp hits $1.5 billion
- JPM Targets 20% Asia Hiring Boost to Ride Digital, Trade Growth
- Нефтетрейдер Gunvor начнет торговать физическим золотом
- Ляо Минь сигнализирует о готовности Китая к диалогу с США и приветствует инвесторов
- China’s Liao Min signals openness to US dialogue, welcomes investors
- Банки Европы стремятся завоевать Азию на фоне напряженности между Китаем и США
- HSBC Shares Reach 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- HSBC issues $1.5 billion in subordinated notes due 2036
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
- Nvidia and its Big Tech peers have $1 trillion to spend. What should they do with it?
- HSBC or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- China's new-economy sectors, high-end manufacturing draw MNC investments: HSBC co-CEO
- HSBC, Deutsche Bank delay BoE rate cut forecasts
- HSBC, Deutsche Bank push back BoE rate cut forecasts as inflation clouds outlook
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- Big European Banks Up Q2 Provisions As Economic, Geopolitical Risks Persist
- HSBC reshuffles leadership with wealth head Maggie Ng taking on Hong Kong CEO role
Дневной диапазон
68.66 69.14
Годовой диапазон
43.81 69.48
- Предыдущее закрытие
- 69.42
- Open
- 68.94
- Bid
- 68.94
- Ask
- 69.24
- Low
- 68.66
- High
- 69.14
- Объем
- 2.531 K
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 7.99%
- 6-месячное изменение
- 20.38%
- Годовое изменение
- 53.47%
