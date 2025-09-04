货币 / HSBC
HSBC: HSBC Holdings, plc
68.94 USD 0.48 (0.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HSBC汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点68.66和高点69.14进行交易。
关注HSBC Holdings, plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HSBC新闻
- Meta Wants AI-Powered Smart Glasses to Drive New Growth
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Barclays Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- UBS Group AG Mulls U.S. Relocation as Swiss Capital Rules Tighten
- 汇丰股价创52周新高至69.33美元
- Hsbc stock reaches 52-week high at 69.33 USD
- Citi’s bill for London tower revamp hits $1.5 billion
- JPM Targets 20% Asia Hiring Boost to Ride Digital, Trade Growth
- China’s Liao Min signals openness to US dialogue, welcomes investors
- HSBC Shares Reach 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- HSBC issues $1.5 billion in subordinated notes due 2036
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
- Nvidia and its Big Tech peers have $1 trillion to spend. What should they do with it?
- HSBC or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- China's new-economy sectors, high-end manufacturing draw MNC investments: HSBC co-CEO
- HSBC, Deutsche Bank delay BoE rate cut forecasts
- HSBC, Deutsche Bank push back BoE rate cut forecasts as inflation clouds outlook
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- Big European Banks Up Q2 Provisions As Economic, Geopolitical Risks Persist
- HSBC reshuffles leadership with wealth head Maggie Ng taking on Hong Kong CEO role
- China's ramp-up of belt and road investments plays to Hong Kong's strengths: HSBC
- Zacks Industry Outlook Highlights HSBC, UBS Group and Barclays PLC
日范围
68.66 69.14
年范围
43.81 69.48
- 前一天收盘价
- 69.42
- 开盘价
- 68.94
- 卖价
- 68.94
- 买价
- 69.24
- 最低价
- 68.66
- 最高价
- 69.14
- 交易量
- 2.531 K
- 日变化
- -0.69%
- 月变化
- 7.99%
- 6个月变化
- 20.38%
- 年变化
- 53.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值