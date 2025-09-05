Valute / HSBC
HSBC: HSBC Holdings, plc
69.73 USD 0.23 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSBC ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.55 e ad un massimo di 69.91.
Segui le dinamiche di HSBC Holdings, plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HSBC News
Intervallo Giornaliero
69.55 69.91
Intervallo Annuale
43.81 69.94
- Chiusura Precedente
- 69.50
- Apertura
- 69.70
- Bid
- 69.73
- Ask
- 70.03
- Minimo
- 69.55
- Massimo
- 69.91
- Volume
- 1.834 K
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 9.23%
- Variazione Semestrale
- 21.76%
- Variazione Annuale
- 55.23%
20 settembre, sabato