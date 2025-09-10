CotizacionesSecciones
Divisas / HSBC
Volver a Acciones

HSBC: HSBC Holdings, plc

69.66 USD 0.72 (1.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HSBC de hoy ha cambiado un 1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.26, mientras que el máximo ha alcanzado 69.94.

Siga la dinámica de la pareja de divisas HSBC Holdings, plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSBC News

Rango diario
69.26 69.94
Rango anual
43.81 69.94
Cierres anteriores
68.94
Open
69.50
Bid
69.66
Ask
69.96
Low
69.26
High
69.94
Volumen
3.122 K
Cambio diario
1.04%
Cambio mensual
9.12%
Cambio a 6 meses
21.63%
Cambio anual
55.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B