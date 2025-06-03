Währungen / FUL
FUL: H. B. Fuller Company
61.61 USD 0.82 (1.35%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FUL hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.68 bis zu einem Hoch von 61.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die H. B. Fuller Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
60.68 61.91
Jahresspanne
47.56 81.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.79
- Eröffnung
- 61.05
- Bid
- 61.61
- Ask
- 61.91
- Tief
- 60.68
- Hoch
- 61.91
- Volumen
- 635
- Tagesänderung
- 1.35%
- Monatsänderung
- 2.53%
- 6-Monatsänderung
- 9.28%
- Jahresänderung
- -22.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K