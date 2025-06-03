Валюты / FUL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FUL: H. B. Fuller Company
62.06 USD 0.27 (0.44%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FUL за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.60, а максимальная — 62.28.
Следите за динамикой H. B. Fuller Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FUL
- Daqo New Energy (DQ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Best Dividend Kings: August 2025
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Best Dividend Kings: July 2025
- VP Sells 9,546 Shares of H.B. Fuller
- H.B. Fuller declares quarterly dividend of $0.2350 per share
- H.B. Fuller Just Got Leaner And Smarter, And That’s Bullish (NYSE:FUL)
- H.B. Fuller Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FUL)
- H.B. Fuller Q2 2025 presentation: Margin expansion drives EPS growth, guidance raised
- Earnings call transcript: H.B. Fuller Q2 2025 beats EPS estimates, stock surges
- H.B. Fuller (FUL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Equinix, Circle Internet lead market cap stock movers on Thursday
- H.B. Fuller Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins AeroVironment, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alcoa (NYSE:AA), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Citi maintains neutral rating on HB Fuller stock after earnings beat
- Walgreens, Nvidia, Micron, Palantir and McCormick rise premarket
- H.B. Fuller Reports Second Quarter 2025 Results
- H.B. Fuller stock jumps 4% on upbeat outlook after topping Q2 earnings estimates
- H B Fuller earnings beat by $0.10, revenue fell short of estimates
- Top Wall Street Forecasters Revamp H.B. Fuller Expectations Ahead Of Q2 Earnings - H.B. Fuller (NYSE:FUL)
- Micron, General Mills, Paychex, and more to report earnings Wednesday
- H.B. Fuller to Report Second Quarter 2025 Results on June 25, 2025
- Mairs & Power Balanced Fund Q1 2025 Commentary
- Citi maintains neutral rating on HB Fuller stock, sets $62 target
Дневной диапазон
61.60 62.28
Годовой диапазон
47.56 81.03
- Предыдущее закрытие
- 61.79
- Open
- 62.08
- Bid
- 62.06
- Ask
- 62.36
- Low
- 61.60
- High
- 62.28
- Объем
- 972
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 3.28%
- 6-месячное изменение
- 10.07%
- Годовое изменение
- -21.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.