КотировкиРазделы
Валюты / FUL
Назад в Рынок акций США

FUL: H. B. Fuller Company

62.06 USD 0.27 (0.44%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FUL за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.60, а максимальная — 62.28.

Следите за динамикой H. B. Fuller Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FUL

Дневной диапазон
61.60 62.28
Годовой диапазон
47.56 81.03
Предыдущее закрытие
61.79
Open
62.08
Bid
62.06
Ask
62.36
Low
61.60
High
62.28
Объем
972
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
3.28%
6-месячное изменение
10.07%
Годовое изменение
-21.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.