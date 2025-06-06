Dövizler / FUL
FUL: H. B. Fuller Company
60.80 USD 0.81 (1.31%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FUL fiyatı bugün -1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.49 ve Yüksek fiyatı olarak 61.69 aralığında işlem gördü.
H. B. Fuller Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
60.49 61.69
Yıllık aralık
47.56 81.03
- Önceki kapanış
- 61.61
- Açılış
- 61.69
- Satış
- 60.80
- Alış
- 61.10
- Düşük
- 60.49
- Yüksek
- 61.69
- Hacim
- 828
- Günlük değişim
- -1.31%
- Aylık değişim
- 1.18%
- 6 aylık değişim
- 7.84%
- Yıllık değişim
- -23.24%
21 Eylül, Pazar