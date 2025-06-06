FiyatlarBölümler
Dövizler / FUL
Geri dön - Hisse senetleri

FUL: H. B. Fuller Company

60.80 USD 0.81 (1.31%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FUL fiyatı bugün -1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.49 ve Yüksek fiyatı olarak 61.69 aralığında işlem gördü.

H. B. Fuller Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FUL haberleri

Günlük aralık
60.49 61.69
Yıllık aralık
47.56 81.03
Önceki kapanış
61.61
Açılış
61.69
Satış
60.80
Alış
61.10
Düşük
60.49
Yüksek
61.69
Hacim
828
Günlük değişim
-1.31%
Aylık değişim
1.18%
6 aylık değişim
7.84%
Yıllık değişim
-23.24%
21 Eylül, Pazar