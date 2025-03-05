- Übersicht
FAN: First Trust Global Wind Energy ETF
Der Wechselkurs von FAN hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.12 bis zu einem Hoch von 20.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Global Wind Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FAN heute?
Die Aktie von First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) notiert heute bei 20.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.12 - 20.33 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.09 und das Handelsvolumen erreichte 50. Das Live-Chart von FAN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FAN Dividenden?
First Trust Global Wind Energy ETF wird derzeit mit 20.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FAN zu verfolgen.
Wie kaufe ich FAN-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) zum aktuellen Kurs von 20.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.18 oder 20.48 platziert, während 50 und -0.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FAN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FAN-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Global Wind Energy ETF müssen die jährliche Spanne 13.53 - 20.33 und der aktuelle Kurs 20.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.18% und 27.16%, bevor sie Orders zu 20.18 oder 20.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FAN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Global Wind Energy ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) im vergangenen Jahr lag bei 20.33. Innerhalb von 13.53 - 20.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Global Wind Energy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Global Wind Energy ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) im Laufe des Jahres betrug 13.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.18 und der Spanne 13.53 - 20.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FAN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FAN statt?
First Trust Global Wind Energy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.09 und 20.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.09
- Eröffnung
- 20.33
- Bid
- 20.18
- Ask
- 20.48
- Tief
- 20.12
- Hoch
- 20.33
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 4.18%
- 6-Monatsänderung
- 27.16%
- Jahresänderung
- 20.26%
