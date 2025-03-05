- Обзор рынка
FAN: First Trust Global Wind Energy ETF
Курс FAN за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.12, а максимальная — 20.33.
Следите за динамикой First Trust Global Wind Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FAN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FAN сегодня?
First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) сегодня оценивается на уровне 20.18. Инструмент торгуется в пределах 20.12 - 20.33, вчерашнее закрытие составило 20.09, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Global Wind Energy ETF?
First Trust Global Wind Energy ETF в настоящее время оценивается в 20.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.26% и USD. Отслеживайте движения FAN на графике в реальном времени.
Как купить акции FAN?
Вы можете купить акции First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) по текущей цене 20.18. Ордера обычно размещаются около 20.18 или 20.48, тогда как 50 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FAN?
Инвестирование в First Trust Global Wind Energy ETF предполагает учет годового диапазона 13.53 - 20.33 и текущей цены 20.18. Многие сравнивают 4.18% и 27.16% перед размещением ордеров на 20.18 или 20.48. Изучайте ежедневные изменения цены FAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Global Wind Energy ETF?
Самая высокая цена First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) за последний год составила 20.33. Акции заметно колебались в пределах 13.53 - 20.33, сравнение с 20.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Global Wind Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Global Wind Energy ETF?
Самая низкая цена First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) за год составила 13.53. Сравнение с текущими 20.18 и 13.53 - 20.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FAN?
В прошлом First Trust Global Wind Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.09 и 20.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.09
- Open
- 20.33
- Bid
- 20.18
- Ask
- 20.48
- Low
- 20.12
- High
- 20.33
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 4.18%
- 6-месячное изменение
- 27.16%
- Годовое изменение
- 20.26%
