FAN: First Trust Global Wind Energy ETF

20.09 USD 0.25 (1.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FAN a changé de 1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.02 et à un maximum de 20.10.

Suivez la dynamique First Trust Global Wind Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAN Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FAN aujourd'hui ?

L'action First Trust Global Wind Energy ETF est cotée à 20.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.02 - 20.10, a clôturé hier à 19.84 et son volume d'échange a atteint 75. Le graphique en temps réel du cours de FAN présente ces mises à jour.

L'action First Trust Global Wind Energy ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Global Wind Energy ETF est actuellement valorisé à 20.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FAN.

Comment acheter des actions FAN ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Global Wind Energy ETF au cours actuel de 20.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.09 ou de 20.39, le 75 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FAN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FAN ?

Investir dans First Trust Global Wind Energy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.53 - 20.10 et le prix actuel 20.09. Beaucoup comparent 3.72% et 26.59% avant de passer des ordres à 20.09 ou 20.39. Consultez le graphique du cours de FAN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Global Wind Energy ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Global Wind Energy ETF l'année dernière était 20.10. Au cours de 13.53 - 20.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Global Wind Energy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Global Wind Energy ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) sur l'année a été 13.53. Sa comparaison avec 20.09 et 13.53 - 20.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FAN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FAN a-t-elle été divisée ?

First Trust Global Wind Energy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.84 et 19.73% après les opérations sur titres.

Range quotidien
20.02 20.10
Range Annuel
13.53 20.10
Clôture Précédente
19.84
Ouverture
20.09
Bid
20.09
Ask
20.39
Plus Bas
20.02
Plus Haut
20.10
Volume
75
Changement quotidien
1.26%
Changement Mensuel
3.72%
Changement à 6 Mois
26.59%
Changement Annuel
19.73%
09 octobre, jeudi
12:30
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
12:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapport WASDE
Act
Fcst
Prev
16:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans
Act
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev