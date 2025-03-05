- Aperçu
FAN: First Trust Global Wind Energy ETF
Le taux de change de FAN a changé de 1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.02 et à un maximum de 20.10.
Suivez la dynamique First Trust Global Wind Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FAN Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FAN aujourd'hui ?
L'action First Trust Global Wind Energy ETF est cotée à 20.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.02 - 20.10, a clôturé hier à 19.84 et son volume d'échange a atteint 75. Le graphique en temps réel du cours de FAN présente ces mises à jour.
L'action First Trust Global Wind Energy ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Global Wind Energy ETF est actuellement valorisé à 20.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FAN.
Comment acheter des actions FAN ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Global Wind Energy ETF au cours actuel de 20.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.09 ou de 20.39, le 75 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FAN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FAN ?
Investir dans First Trust Global Wind Energy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.53 - 20.10 et le prix actuel 20.09. Beaucoup comparent 3.72% et 26.59% avant de passer des ordres à 20.09 ou 20.39. Consultez le graphique du cours de FAN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Global Wind Energy ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Global Wind Energy ETF l'année dernière était 20.10. Au cours de 13.53 - 20.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Global Wind Energy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Global Wind Energy ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) sur l'année a été 13.53. Sa comparaison avec 20.09 et 13.53 - 20.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FAN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FAN a-t-elle été divisée ?
First Trust Global Wind Energy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.84 et 19.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.84
- Ouverture
- 20.09
- Bid
- 20.09
- Ask
- 20.39
- Plus Bas
- 20.02
- Plus Haut
- 20.10
- Volume
- 75
- Changement quotidien
- 1.26%
- Changement Mensuel
- 3.72%
- Changement à 6 Mois
- 26.59%
- Changement Annuel
- 19.73%
- 4.651%