FAN: First Trust Global Wind Energy ETF
Il tasso di cambio FAN ha avuto una variazione del 1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.02 e ad un massimo di 20.10.
Segui le dinamiche di First Trust Global Wind Energy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FAN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FAN oggi?
Oggi le azioni First Trust Global Wind Energy ETF sono prezzate a 20.09. Viene scambiato all'interno di 20.02 - 20.10, la chiusura di ieri è stata 19.84 e il volume degli scambi ha raggiunto 75. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FAN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Global Wind Energy ETF pagano dividendi?
First Trust Global Wind Energy ETF è attualmente valutato a 20.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FAN.
Come acquistare azioni FAN?
Puoi acquistare azioni First Trust Global Wind Energy ETF al prezzo attuale di 20.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.09 o 20.39, mentre 75 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FAN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FAN?
Investire in First Trust Global Wind Energy ETF implica considerare l'intervallo annuale 13.53 - 20.10 e il prezzo attuale 20.09. Molti confrontano 3.72% e 26.59% prima di effettuare ordini su 20.09 o 20.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FAN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Global Wind Energy ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Global Wind Energy ETF nell'ultimo anno è stato 20.10. All'interno di 13.53 - 20.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.84 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Global Wind Energy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Global Wind Energy ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) nel corso dell'anno è stato 13.53. Confrontandolo con gli attuali 20.09 e 13.53 - 20.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FAN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FAN?
First Trust Global Wind Energy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.84 e 19.73%.
- Chiusura Precedente
- 19.84
- Apertura
- 20.09
- Bid
- 20.09
- Ask
- 20.39
- Minimo
- 20.02
- Massimo
- 20.10
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- 1.26%
- Variazione Mensile
- 3.72%
- Variazione Semestrale
- 26.59%
- Variazione Annuale
- 19.73%
- 4.651%