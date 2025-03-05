- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FAN: First Trust Global Wind Energy ETF
A taxa do FAN para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.12 e o mais alto foi 20.33.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Global Wind Energy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAN Notícias
- FTSE 100 recua de máxima histórica; libra cai abaixo de US$ 1,34
- FTSE 100 today: Index slips from record high; pound falls below $1.34
- Receita do Grupo Volution no ano fiscal de 2025 cresce com expansão no Reino Unido e contribuição da Fantech
- Volution Group FY25 revenue rises on UK growth, fantech contribution
- FAN: I Expect A Downdraft Later This Year
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Volution stock rises as company forecasts over 5% organic growth
- Volution Group reports strong FY25 trading update
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Volution Group announces board and committee leadership changes
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- First Atlantic Nickel to Attend Benchmark Mineral Intelligence’s GIGA USA 2025 Conference, Highlighting Atlantic Nickel Project’s Smelter-Free Processing for North America’s Critical Minerals
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- ICLN: Stuck Between A Rock And A Hard Place (NASDAQ:ICLN)
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FAN hoje?
Hoje First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) está avaliado em 20.18. O instrumento é negociado dentro de 20.12 - 20.33, o fechamento de ontem foi 20.09, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FAN em tempo real.
As ações de First Trust Global Wind Energy ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Global Wind Energy ETF está avaliado em 20.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.26% e USD. Monitore os movimentos de FAN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FAN?
Você pode comprar ações de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) pelo preço atual 20.18. Ordens geralmente são executadas perto de 20.18 ou 20.48, enquanto 50 e -0.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FAN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FAN?
Investir em First Trust Global Wind Energy ETF envolve considerar a faixa anual 13.53 - 20.33 e o preço atual 20.18. Muitos comparam 4.18% e 27.16% antes de enviar ordens em 20.18 ou 20.48. Estude as mudanças diárias de preço de FAN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Global Wind Energy ETF?
O maior preço de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) no último ano foi 20.33. As ações oscilaram bastante dentro de 13.53 - 20.33, e a comparação com 20.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Global Wind Energy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Global Wind Energy ETF?
O menor preço de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) no ano foi 13.53. A comparação com o preço atual 20.18 e 13.53 - 20.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FAN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FAN?
No passado First Trust Global Wind Energy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.09 e 20.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.09
- Open
- 20.33
- Bid
- 20.18
- Ask
- 20.48
- Low
- 20.12
- High
- 20.33
- Volume
- 50
- Mudança diária
- 0.45%
- Mudança mensal
- 4.18%
- Mudança de 6 meses
- 27.16%
- Mudança anual
- 20.26%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.734%
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%