CotaçõesSeções
Moedas / FAN
Voltar para Ações

FAN: First Trust Global Wind Energy ETF

20.18 USD 0.09 (0.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FAN para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.12 e o mais alto foi 20.33.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Global Wind Energy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAN Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FAN hoje?

Hoje First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) está avaliado em 20.18. O instrumento é negociado dentro de 20.12 - 20.33, o fechamento de ontem foi 20.09, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FAN em tempo real.

As ações de First Trust Global Wind Energy ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust Global Wind Energy ETF está avaliado em 20.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.26% e USD. Monitore os movimentos de FAN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FAN?

Você pode comprar ações de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) pelo preço atual 20.18. Ordens geralmente são executadas perto de 20.18 ou 20.48, enquanto 50 e -0.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FAN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FAN?

Investir em First Trust Global Wind Energy ETF envolve considerar a faixa anual 13.53 - 20.33 e o preço atual 20.18. Muitos comparam 4.18% e 27.16% antes de enviar ordens em 20.18 ou 20.48. Estude as mudanças diárias de preço de FAN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Global Wind Energy ETF?

O maior preço de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) no último ano foi 20.33. As ações oscilaram bastante dentro de 13.53 - 20.33, e a comparação com 20.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Global Wind Energy ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Global Wind Energy ETF?

O menor preço de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) no ano foi 13.53. A comparação com o preço atual 20.18 e 13.53 - 20.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FAN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FAN?

No passado First Trust Global Wind Energy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.09 e 20.26% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.12 20.33
Faixa anual
13.53 20.33
Fechamento anterior
20.09
Open
20.33
Bid
20.18
Ask
20.48
Low
20.12
High
20.33
Volume
50
Mudança diária
0.45%
Mudança mensal
4.18%
Mudança de 6 meses
27.16%
Mudança anual
20.26%
09 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:35
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE)
Atu.
Projeç.
Prév.
16:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Bond a 30 anos
Atu.
4.734%
Projeç.
Prév.
4.651%
19:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.