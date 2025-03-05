- Panorámica
FAN: First Trust Global Wind Energy ETF
El tipo de cambio de FAN de hoy ha cambiado un 0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.12, mientras que el máximo ha alcanzado 20.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Global Wind Energy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FAN hoy?
First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) se evalúa hoy en 20.18. El instrumento se negocia dentro de 20.12 - 20.33; el cierre de ayer ha sido 20.09 y el volumen comercial ha alcanzado 50. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FAN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Global Wind Energy ETF?
First Trust Global Wind Energy ETF se evalúa actualmente en 20.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.26% y USD. Monitoree los movimientos de FAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FAN?
Puede comprar acciones de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) al precio actual de 20.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.18 o 20.48, mientras que 50 y -0.74% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FAN?
Invertir en First Trust Global Wind Energy ETF implica tener en cuenta el rango anual 13.53 - 20.33 y el precio actual 20.18. Muchos comparan 4.18% y 27.16% antes de colocar órdenes en 20.18 o 20.48. Estudie los cambios diarios de precios de FAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Global Wind Energy ETF?
El precio más alto de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) en el último año ha sido 20.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.53 - 20.33, una comparación con 20.09 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Global Wind Energy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Global Wind Energy ETF?
El precio más bajo de First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) para el año ha sido 13.53. La comparación con los actuales 20.18 y 13.53 - 20.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FAN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FAN?
En el pasado, First Trust Global Wind Energy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.09 y 20.26% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.09
- Open
- 20.33
- Bid
- 20.18
- Ask
- 20.48
- Low
- 20.12
- High
- 20.33
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- 0.45%
- Cambio mensual
- 4.18%
- Cambio a 6 meses
- 27.16%
- Cambio anual
- 20.26%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%