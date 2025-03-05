FAN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Global Wind Energy ETF hisse senedi 20.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 20.12 - 20.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 20.09 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 50 değerine ulaştı. FAN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Global Wind Energy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Global Wind Energy ETF hisse senedi şu anda 20.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 20.26% ve USD değerlerini izler. FAN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FAN hisse senedi nasıl alınır? First Trust Global Wind Energy ETF hisselerini şu anki 20.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 20.18 ve Ask 20.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 50 ve günlük değişim oranı -0.74% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FAN fiyat hareketlerini takip edin.

FAN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Global Wind Energy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 13.53 - 20.33 ve mevcut fiyatı 20.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 20.18 veya Ask 20.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.18% ve 6 aylık değişim oranı 27.16% değerlerini karşılaştırır. FAN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Global Wind Energy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Global Wind Energy ETF hisse senedi yıllık olarak 20.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 13.53 - 20.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 20.09 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Global Wind Energy ETF performansını takip edin.

First Trust Global Wind Energy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 13.53 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 20.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 13.53 - 20.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FAN fiyat hareketlerini izleyin.