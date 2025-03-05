报价部分
货币 / FAN
回到股票

FAN: First Trust Global Wind Energy ETF

20.18 USD 0.09 (0.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FAN汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点20.12和高点20.33进行交易。

关注First Trust Global Wind Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAN新闻

常见问题解答

FAN股票今天的价格是多少？

First Trust Global Wind Energy ETF股票今天的定价为20.18。它在20.12 - 20.33范围内交易，昨天的收盘价为20.09，交易量达到50。FAN的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Global Wind Energy ETF股票是否支付股息？

First Trust Global Wind Energy ETF目前的价值为20.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.26%和USD。实时查看图表以跟踪FAN走势。

如何购买FAN股票？

您可以以20.18的当前价格购买First Trust Global Wind Energy ETF股票。订单通常设置在20.18或20.48附近，而50和-0.74%显示市场活动。立即关注FAN的实时图表更新。

如何投资FAN股票？

投资First Trust Global Wind Energy ETF需要考虑年度范围13.53 - 20.33和当前价格20.18。许多人在以20.18或20.48下订单之前，会比较4.18%和。实时查看FAN价格图表，了解每日变化。

First Trust Global Wind Energy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Global Wind Energy ETF的最高价格是20.33。在13.53 - 20.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Global Wind Energy ETF的绩效。

First Trust Global Wind Energy ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Global Wind Energy ETF（FAN）的最低价格为13.53。将其与当前的20.18和13.53 - 20.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAN股票是什么时候拆分的？

First Trust Global Wind Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.09和20.26%中可见。

日范围
20.12 20.33
年范围
13.53 20.33
前一天收盘价
20.09
开盘价
20.33
卖价
20.18
买价
20.48
最低价
20.12
最高价
20.33
交易量
50
日变化
0.45%
月变化
4.18%
6个月变化
27.16%
年变化
20.26%
