FAN: First Trust Global Wind Energy ETF
FANの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり20.12の安値と20.33の高値で取引されました。
First Trust Global Wind Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FAN株の現在の価格は？
First Trust Global Wind Energy ETFの株価は本日20.18です。20.12 - 20.33内で取引され、前日の終値は20.09、取引量は50に達しました。FANのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Global Wind Energy ETFの株は配当を出しますか？
First Trust Global Wind Energy ETFの現在の価格は20.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.26%やUSDにも注目します。FANの動きはライブチャートで確認できます。
FAN株を買う方法は？
First Trust Global Wind Energy ETFの株は現在20.18で購入可能です。注文は通常20.18または20.48付近で行われ、50や-0.74%が市場の動きを示します。FANの最新情報はライブチャートで確認できます。
FAN株に投資する方法は？
First Trust Global Wind Energy ETFへの投資では、年間の値幅13.53 - 20.33と現在の20.18を考慮します。注文は多くの場合20.18や20.48で行われる前に、4.18%や27.16%と比較されます。FANの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Global Wind Energy ETFの株の最高値は？
First Trust Global Wind Energy ETFの過去1年の最高値は20.33でした。13.53 - 20.33内で株価は大きく変動し、20.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Global Wind Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Global Wind Energy ETFの株の最低値は？
First Trust Global Wind Energy ETF(FAN)の年間最安値は13.53でした。現在の20.18や13.53 - 20.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FANの動きはライブチャートで確認できます。
FANの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Global Wind Energy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.09、20.26%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.09
- 始値
- 20.33
- 買値
- 20.18
- 買値
- 20.48
- 安値
- 20.12
- 高値
- 20.33
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 0.45%
- 1ヶ月の変化
- 4.18%
- 6ヶ月の変化
- 27.16%
- 1年の変化
- 20.26%
