ERAS: Erasca Inc
1.83 USD 0.04 (2.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ERAS hat sich für heute um -2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Erasca Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERAS News
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA Securities downgrades Erasca stock to Underperform on competitive concerns
- Morgan Stanley downgrades Erasca stock to Equalweight on delayed clinical data
- Erasca Narrows Loss 46% in Fiscal Q2
- FDA clears Erasca’s new cancer drug applications
- Erasca to Present at Upcoming Investor Conferences in June
- Wolverine World Wide, Pacira BioSciences And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), B2Gold (AMEX:BTG)
- This Spotify Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Shake Shack (NYSE:SHAK), Erasca (NASDAQ:ERAS)
Tagesspanne
1.82 1.88
Jahresspanne
1.01 3.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.87
- Eröffnung
- 1.88
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Tief
- 1.82
- Hoch
- 1.88
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- -2.14%
- Monatsänderung
- 17.31%
- 6-Monatsänderung
- 34.56%
- Jahresänderung
- -32.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K