ERAS: Erasca Inc
1.71 USD 0.11 (6.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ERAS за сегодня изменился на 6.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.59, а максимальная — 1.73.
Следите за динамикой Erasca Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ERAS
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA Securities downgrades Erasca stock to Underperform on competitive concerns
- Morgan Stanley downgrades Erasca stock to Equalweight on delayed clinical data
- Erasca Narrows Loss 46% in Fiscal Q2
- FDA clears Erasca’s new cancer drug applications
- Erasca to Present at Upcoming Investor Conferences in June
- Wolverine World Wide, Pacira BioSciences And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), B2Gold (AMEX:BTG)
- This Spotify Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Shake Shack (NYSE:SHAK), Erasca (NASDAQ:ERAS)
Дневной диапазон
1.59 1.73
Годовой диапазон
1.01 3.31
- Предыдущее закрытие
- 1.60
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.59
- High
- 1.73
- Объем
- 1.033 K
- Дневное изменение
- 6.87%
- Месячное изменение
- 9.62%
- 6-месячное изменение
- 25.74%
- Годовое изменение
- -37.13%
