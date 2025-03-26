Dövizler / ERAS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ERAS: Erasca Inc
1.84 USD 0.03 (1.60%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ERAS fiyatı bugün -1.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.80 ve Yüksek fiyatı olarak 1.88 aralığında işlem gördü.
Erasca Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERAS haberleri
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA Securities downgrades Erasca stock to Underperform on competitive concerns
- Morgan Stanley downgrades Erasca stock to Equalweight on delayed clinical data
- Erasca Narrows Loss 46% in Fiscal Q2
- FDA clears Erasca’s new cancer drug applications
- Erasca to Present at Upcoming Investor Conferences in June
- Wolverine World Wide, Pacira BioSciences And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), B2Gold (AMEX:BTG)
- This Spotify Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Shake Shack (NYSE:SHAK), Erasca (NASDAQ:ERAS)
Günlük aralık
1.80 1.88
Yıllık aralık
1.01 3.31
- Önceki kapanış
- 1.87
- Açılış
- 1.88
- Satış
- 1.84
- Alış
- 2.14
- Düşük
- 1.80
- Yüksek
- 1.88
- Hacim
- 1.349 K
- Günlük değişim
- -1.60%
- Aylık değişim
- 17.95%
- 6 aylık değişim
- 35.29%
- Yıllık değişim
- -32.35%
21 Eylül, Pazar