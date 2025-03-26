Devises / ERAS
ERAS: Erasca Inc
1.84 USD 0.03 (1.60%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ERAS a changé de -1.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.80 et à un maximum de 1.88.
Suivez la dynamique Erasca Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERAS Nouvelles
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA Securities downgrades Erasca stock to Underperform on competitive concerns
- Morgan Stanley downgrades Erasca stock to Equalweight on delayed clinical data
- Erasca Narrows Loss 46% in Fiscal Q2
- FDA clears Erasca’s new cancer drug applications
- Erasca to Present at Upcoming Investor Conferences in June
- Wolverine World Wide, Pacira BioSciences And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), B2Gold (AMEX:BTG)
- This Spotify Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Shake Shack (NYSE:SHAK), Erasca (NASDAQ:ERAS)
Range quotidien
1.80 1.88
Range Annuel
1.01 3.31
- Clôture Précédente
- 1.87
- Ouverture
- 1.88
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Plus Bas
- 1.80
- Plus Haut
- 1.88
- Volume
- 1.349 K
- Changement quotidien
- -1.60%
- Changement Mensuel
- 17.95%
- Changement à 6 Mois
- 35.29%
- Changement Annuel
- -32.35%
20 septembre, samedi