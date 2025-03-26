Valute / ERAS
ERAS: Erasca Inc
1.84 USD 0.03 (1.60%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ERAS ha avuto una variazione del -1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.80 e ad un massimo di 1.88.
Segui le dinamiche di Erasca Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ERAS News
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA Securities downgrades Erasca stock to Underperform on competitive concerns
- Morgan Stanley downgrades Erasca stock to Equalweight on delayed clinical data
- Erasca Narrows Loss 46% in Fiscal Q2
- FDA clears Erasca’s new cancer drug applications
- Erasca to Present at Upcoming Investor Conferences in June
- Wolverine World Wide, Pacira BioSciences And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), B2Gold (AMEX:BTG)
- This Spotify Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Shake Shack (NYSE:SHAK), Erasca (NASDAQ:ERAS)
Intervallo Giornaliero
1.80 1.88
Intervallo Annuale
1.01 3.31
- Chiusura Precedente
- 1.87
- Apertura
- 1.88
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Minimo
- 1.80
- Massimo
- 1.88
- Volume
- 1.349 K
- Variazione giornaliera
- -1.60%
- Variazione Mensile
- 17.95%
- Variazione Semestrale
- 35.29%
- Variazione Annuale
- -32.35%
20 settembre, sabato