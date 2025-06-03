KurseKategorien
Währungen / CNO
Zurück zum Aktien

CNO: CNO Financial Group Inc

39.59 USD 0.54 (1.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNO hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.99 bis zu einem Hoch von 39.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die CNO Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNO News

Tagesspanne
38.99 39.75
Jahresspanne
33.86 43.08
Vorheriger Schlusskurs
39.05
Eröffnung
39.13
Bid
39.59
Ask
39.89
Tief
38.99
Hoch
39.75
Volumen
1.352 K
Tagesänderung
1.38%
Monatsänderung
1.56%
6-Monatsänderung
-4.33%
Jahresänderung
13.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K