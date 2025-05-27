КотировкиРазделы
Валюты / CNO
Назад в Рынок акций США

CNO: CNO Financial Group Inc

38.51 USD 0.89 (2.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNO за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.32, а максимальная — 39.50.

Следите за динамикой CNO Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CNO

Дневной диапазон
38.32 39.50
Годовой диапазон
33.86 43.08
Предыдущее закрытие
39.40
Open
39.27
Bid
38.51
Ask
38.81
Low
38.32
High
39.50
Объем
968
Дневное изменение
-2.26%
Месячное изменение
-1.21%
6-месячное изменение
-6.94%
Годовое изменение
10.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.