Валюты / CNO
CNO: CNO Financial Group Inc
38.51 USD 0.89 (2.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNO за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.32, а максимальная — 39.50.
Следите за динамикой CNO Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNO
Дневной диапазон
38.32 39.50
Годовой диапазон
33.86 43.08
- Предыдущее закрытие
- 39.40
- Open
- 39.27
- Bid
- 38.51
- Ask
- 38.81
- Low
- 38.32
- High
- 39.50
- Объем
- 968
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- -1.21%
- 6-месячное изменение
- -6.94%
- Годовое изменение
- 10.25%
