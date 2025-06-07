Devises / CNO
CNO: CNO Financial Group Inc
39.60 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNO a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.35 et à un maximum de 39.84.
Suivez la dynamique CNO Financial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
39.35 39.84
Range Annuel
33.86 43.08
- Clôture Précédente
- 39.59
- Ouverture
- 39.53
- Bid
- 39.60
- Ask
- 39.90
- Plus Bas
- 39.35
- Plus Haut
- 39.84
- Volume
- 1.355 K
- Changement quotidien
- 0.03%
- Changement Mensuel
- 1.59%
- Changement à 6 Mois
- -4.30%
- Changement Annuel
- 13.37%
20 septembre, samedi