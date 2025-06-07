Dövizler / CNO
CNO: CNO Financial Group Inc
39.60 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNO fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.35 ve Yüksek fiyatı olarak 39.84 aralığında işlem gördü.
CNO Financial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
39.35 39.84
Yıllık aralık
33.86 43.08
- Önceki kapanış
- 39.59
- Açılış
- 39.53
- Satış
- 39.60
- Alış
- 39.90
- Düşük
- 39.35
- Yüksek
- 39.84
- Hacim
- 1.355 K
- Günlük değişim
- 0.03%
- Aylık değişim
- 1.59%
- 6 aylık değişim
- -4.30%
- Yıllık değişim
- 13.37%
