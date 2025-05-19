KurseKategorien
CLRO: ClearOne Inc

5.99 USD 0.85 (16.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLRO hat sich für heute um 16.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.26 bis zu einem Hoch von 6.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die ClearOne Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
5.26 6.20
Jahresspanne
0.29 15.42
Vorheriger Schlusskurs
5.14
Eröffnung
5.74
Bid
5.99
Ask
6.29
Tief
5.26
Hoch
6.20
Volumen
262
Tagesänderung
16.54%
Monatsänderung
48.64%
6-Monatsänderung
969.64%
Jahresänderung
915.25%
