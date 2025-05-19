Währungen / CLRO
CLRO: ClearOne Inc
5.99 USD 0.85 (16.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLRO hat sich für heute um 16.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.26 bis zu einem Hoch von 6.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die ClearOne Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.26 6.20
Jahresspanne
0.29 15.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.14
- Eröffnung
- 5.74
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Tief
- 5.26
- Hoch
- 6.20
- Volumen
- 262
- Tagesänderung
- 16.54%
- Monatsänderung
- 48.64%
- 6-Monatsänderung
- 969.64%
- Jahresänderung
- 915.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K