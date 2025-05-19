货币 / CLRO
CLRO: ClearOne Inc
5.16 USD 0.19 (3.82%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLRO汇率已更改3.82%。当日，交易品种以低点4.95和高点5.29进行交易。
关注ClearOne Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLRO新闻
- ClearOne repurchases warrants from Intracoastal Capital for $3,927.77
- ClearOne Stock Falls on Wider Q2 Loss, Revenue Decline and Sale Plan
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, SAP, AMD, PrimeEnergy Resources and ClearOne
- Top Stock Reports for Microsoft, SAP & AMD
- ClearOne announces special stock dividend ahead of potential asset sale
- Why Is Clearone Communications Stock (CLRO) Up 100% Today? - TipRanks.com
- ClearOne (CLRO) Stock Is Soaring Tuesday: Here's Why - ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Nasdaq Dips 150 Points; US ISM Manufacturing PMI Rises In June - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Top 3 Tech Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In July - FOXO Technologies (AMEX:FOXO), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Cloudastructure (NASDAQ:CSAI), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- ClearOne stock hits 52-week low at $0.34 amid market challenges
- ClearOne stock hits 52-week low at $0.43 amid market challenges
- ClearOne plans reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- ClearOne, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
日范围
4.95 5.29
年范围
0.29 15.42
- 前一天收盘价
- 4.97
- 开盘价
- 5.26
- 卖价
- 5.16
- 买价
- 5.46
- 最低价
- 4.95
- 最高价
- 5.29
- 交易量
- 59
- 日变化
- 3.82%
- 月变化
- 28.04%
- 6个月变化
- 821.43%
- 年变化
- 774.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值