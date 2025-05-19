Valute / CLRO
CLRO: ClearOne Inc
5.39 USD 0.25 (4.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLRO ha avuto una variazione del 4.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.26 e ad un massimo di 6.20.
Segui le dinamiche di ClearOne Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.26 6.20
Intervallo Annuale
0.29 15.42
- Chiusura Precedente
- 5.14
- Apertura
- 5.74
- Bid
- 5.39
- Ask
- 5.69
- Minimo
- 5.26
- Massimo
- 6.20
- Volume
- 456
- Variazione giornaliera
- 4.86%
- Variazione Mensile
- 33.75%
- Variazione Semestrale
- 862.50%
- Variazione Annuale
- 813.56%
21 settembre, domenica