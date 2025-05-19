通貨 / CLRO
CLRO: ClearOne Inc
5.14 USD 0.01 (0.19%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLROの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり4.97の安値と5.14の高値で取引されました。
ClearOne Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLRO News
1日のレンジ
4.97 5.14
1年のレンジ
0.29 15.42
- 以前の終値
- 5.13
- 始値
- 5.05
- 買値
- 5.14
- 買値
- 5.44
- 安値
- 4.97
- 高値
- 5.14
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 27.54%
- 6ヶ月の変化
- 817.86%
- 1年の変化
- 771.19%
