Währungen / ACNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACNT: Ascent Industries Co
12.65 USD 0.04 (0.32%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACNT hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.61 bis zu einem Hoch von 12.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ascent Industries Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACNT News
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascent Industries earnings missed by $0.52, revenue fell short of estimates
- Ascent Industries’ Transformation Recognized with Russell 2000 Index Inclusion
- Ascent Industries shareholders approve director elections and auditor at annual meeting
- Ascent sells stainless steel tubing business to Triple-S Steel for $16m
- Ascent Industries buys back shares under repurchase program
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - IT Tech Packaging (AMEX:ITP), Ascent Industries (NASDAQ:ACNT)
- Two Stocks Buck Market Gloom, Scale To New Highs
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
12.61 12.68
Jahresspanne
9.01 13.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.61
- Eröffnung
- 12.68
- Bid
- 12.65
- Ask
- 12.95
- Tief
- 12.61
- Hoch
- 12.68
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 3.52%
- 6-Monatsänderung
- -0.55%
- Jahresänderung
- 32.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K