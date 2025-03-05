Valute / ACNT
ACNT: Ascent Industries Co
12.89 USD 0.28 (2.22%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACNT ha avuto una variazione del 2.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.52 e ad un massimo di 12.97.
Segui le dinamiche di Ascent Industries Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACNT News
- Ascent Industries adotta un piano Rule 10b5-1 per il riacquisto di azioni
- Ascent Industries adopts Rule 10b5-1 plan for stock repurchases
- Hutter, direttore di Ascent Industries, vende azioni per 587.000 dollari
- Hutter, direttore di Ascent Industries, vende azioni per 495.000 dollari
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascent Industries earnings missed by $0.52, revenue fell short of estimates
- Ascent Industries’ Transformation Recognized with Russell 2000 Index Inclusion
- Ascent Industries shareholders approve director elections and auditor at annual meeting
- Ascent sells stainless steel tubing business to Triple-S Steel for $16m
- Ascent Industries buys back shares under repurchase program
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - IT Tech Packaging (AMEX:ITP), Ascent Industries (NASDAQ:ACNT)
- Two Stocks Buck Market Gloom, Scale To New Highs
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
12.52 12.97
Intervallo Annuale
9.01 13.69
- Chiusura Precedente
- 12.61
- Apertura
- 12.66
- Bid
- 12.89
- Ask
- 13.19
- Minimo
- 12.52
- Massimo
- 12.97
- Volume
- 338
- Variazione giornaliera
- 2.22%
- Variazione Mensile
- 5.48%
- Variazione Semestrale
- 1.34%
- Variazione Annuale
- 34.55%
21 settembre, domenica