ACNT: Ascent Industries Co
12.61 USD 0.25 (2.02%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACNTの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり12.34の安値と12.65の高値で取引されました。
Ascent Industries Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.34 12.65
1年のレンジ
9.01 13.69
- 以前の終値
- 12.36
- 始値
- 12.50
- 買値
- 12.61
- 買値
- 12.91
- 安値
- 12.34
- 高値
- 12.65
- 出来高
- 109
- 1日の変化
- 2.02%
- 1ヶ月の変化
- 3.19%
- 6ヶ月の変化
- -0.86%
- 1年の変化
- 31.63%
