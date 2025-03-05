Moedas / ACNT
ACNT: Ascent Industries Co
12.52 USD 0.16 (1.29%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACNT para hoje mudou para 1.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.34 e o mais alto foi 12.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Ascent Industries Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
12.34 12.60
Faixa anual
9.01 13.69
- Fechamento anterior
- 12.36
- Open
- 12.50
- Bid
- 12.52
- Ask
- 12.82
- Low
- 12.34
- High
- 12.60
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 1.29%
- Mudança mensal
- 2.45%
- Mudança de 6 meses
- -1.57%
- Mudança anual
- 30.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh