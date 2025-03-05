Dövizler / ACNT
ACNT: Ascent Industries Co
12.89 USD 0.28 (2.22%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACNT fiyatı bugün 2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.52 ve Yüksek fiyatı olarak 12.97 aralığında işlem gördü.
Ascent Industries Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACNT haberleri
- Ascent Industries hisse geri alımları için 10b5-1 planını kabul etti
- Ascent Industries adopts Rule 10b5-1 plan for stock repurchases
- Hutter, Ascent Industries yöneticisi, 587 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Hutter, Ascent Industries yöneticisi, 495 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascent Industries earnings missed by $0.52, revenue fell short of estimates
- Ascent Industries’ Transformation Recognized with Russell 2000 Index Inclusion
- Ascent Industries shareholders approve director elections and auditor at annual meeting
- Ascent sells stainless steel tubing business to Triple-S Steel for $16m
- Ascent Industries buys back shares under repurchase program
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - IT Tech Packaging (AMEX:ITP), Ascent Industries (NASDAQ:ACNT)
- Two Stocks Buck Market Gloom, Scale To New Highs
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
12.52 12.97
Yıllık aralık
9.01 13.69
- Önceki kapanış
- 12.61
- Açılış
- 12.66
- Satış
- 12.89
- Alış
- 13.19
- Düşük
- 12.52
- Yüksek
- 12.97
- Hacim
- 338
- Günlük değişim
- 2.22%
- Aylık değişim
- 5.48%
- 6 aylık değişim
- 1.34%
- Yıllık değişim
- 34.55%
21 Eylül, Pazar