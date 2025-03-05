Divisas / ACNT
ACNT: Ascent Industries Co
12.36 USD 0.12 (0.96%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACNT de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.36, mientras que el máximo ha alcanzado 12.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ascent Industries Co. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ACNT News
- Hutter, director de Ascent Industries, vende acciones por $587k
- Hutter, director de Ascent Industries, vende acciones por $495,000
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascent Industries earnings missed by $0.52, revenue fell short of estimates
- Ascent Industries’ Transformation Recognized with Russell 2000 Index Inclusion
- Ascent Industries shareholders approve director elections and auditor at annual meeting
- Ascent sells stainless steel tubing business to Triple-S Steel for $16m
- Ascent Industries buys back shares under repurchase program
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - IT Tech Packaging (AMEX:ITP), Ascent Industries (NASDAQ:ACNT)
- Two Stocks Buck Market Gloom, Scale To New Highs
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
12.36 12.63
Rango anual
9.01 13.69
- Cierres anteriores
- 12.48
- Open
- 12.39
- Bid
- 12.36
- Ask
- 12.66
- Low
- 12.36
- High
- 12.63
- Volumen
- 75
- Cambio diario
- -0.96%
- Cambio mensual
- 1.15%
- Cambio a 6 meses
- -2.83%
- Cambio anual
- 29.02%
