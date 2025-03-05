Валюты / ACNT
ACNT: Ascent Industries Co
12.48 USD 0.03 (0.24%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACNT за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.43, а максимальная — 12.57.
Следите за динамикой Ascent Industries Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACNT
- Директор Ascent Industries Хаттер продает акции на сумму $587 тыс.
- Хаттер, директор Ascent Industries, продает акции на сумму $495 тыс.
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascent Industries earnings missed by $0.52, revenue fell short of estimates
- Ascent Industries’ Transformation Recognized with Russell 2000 Index Inclusion
- Ascent Industries shareholders approve director elections and auditor at annual meeting
- Ascent sells stainless steel tubing business to Triple-S Steel for $16m
- Ascent Industries buys back shares under repurchase program
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - IT Tech Packaging (AMEX:ITP), Ascent Industries (NASDAQ:ACNT)
- Two Stocks Buck Market Gloom, Scale To New Highs
- Ascent Industries Co. (ACNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
12.43 12.57
Годовой диапазон
9.01 13.69
- Предыдущее закрытие
- 12.51
- Open
- 12.50
- Bid
- 12.48
- Ask
- 12.78
- Low
- 12.43
- High
- 12.57
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 2.13%
- 6-месячное изменение
- -1.89%
- Годовое изменение
- 30.27%
