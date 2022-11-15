FastAutolot MT4

Großes Promo 40%!

Wir stellen Autolot 2.0 vor: Die revolutionäre Trading Utility ist jetzt noch leistungsfähiger und effizienter!

Wir sind stolz darauf, die Einführung von Autolot 2.0 anzukündigen, das Upgrade, das Ihren Handel auf ein ganz neues Niveau hebt! Wir haben auf Ihr Feedback gehört und das Programm verbessert, um es noch vielseitiger und benutzerfreundlicher zu machen. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die wir hinzugefügt haben:

Festes Risiko: Sie können jetzt ein festes Risiko für Ihre Trades festlegen, unabhängig vom Prozentsatz des Saldos. In den Einstellungen finden Sie zum Beispiel Level1Risk_Fixedinmoney. Wenn Sie ein festes Risiko von 70 $ einstellen, passt der EA bei der Eröffnung eines 0,01-Lot-Handels die Lot-Größe nach Bedarf an, um ein Risiko von 70 $ zu erreichen, was eine bessere Kontrolle über Ihre Operationen gewährleistet.

Informationen auf dem Chart: Wir haben detaillierte Informationen direkt in den Chart eingefügt, um die Anzeige wichtiger Informationen zu erleichtern. Jetzt können Sie die 3 Risikostufen, die Art des verwendeten Risikos (prozentual oder fest) und ob Auto Take Profit und Auto Break Even aktiv sind, leicht erkennen. Alles auf Knopfdruck!

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihren Handel mit Autolot 2.0 zu verbessern! Aktualisieren Sie jetzt und entdecken Sie alle neuen Funktionen, um Ihre Ergebnisse zu maximieren!

Holen Sie sich Autolot 2.0 noch heute und heben Sie Ihren Handel auf neue Höhen!

Viel Spaß beim Handeln mit Autolot 2.0!

Schnelles Auto Lot Mobile: Das innovative Lot-Berechnungsprogramm für den Handel zu Ihren Diensten! Einführung:

Sind Sie auf der Suche nach einem intelligenten System zur Verwaltung Ihres Handels und zur Berechnung von Lots direkt von Ihrem Smartphone aus? Fast Auto Lot Mobile ist das richtige Programm für Sie! Fast Auto Lot Mobile wurde entwickelt, um Ihr Smartphone mit Ihrem Computer zu verbinden und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis, das Einfachheit und Präzision vereint.

Funktionsweise:

Fast Auto Lot Mobile ist ein EA, der sich mit der MetaTrader-Plattform auf Ihrem Computer verbindet und es Ihnen ermöglicht, jederzeit drei verschiedene Risikoprozentsätze einzustellen und zu ändern, die mit einer bestimmten Anzahl von Lots verbunden sind. Wenn Sie beispielsweise 0,01 Lots einstellen, eröffnet das Dienstprogramm automatisch einen Handel mit einem Risiko von 0,25 %; bei 0,02 Lots beträgt das Risiko 0,50 %; und bei 0,03 Lots steigt das Risiko auf 1 %. Diese Werte können an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden.

Vorteile:

Die Losberechnung wird serverseitig durchgeführt, so dass Sie sie nicht manuell auf Ihrem Smartphone berechnen müssen. Fast Auto Lot Mobile bleibt mit dem MetaTrader auf Ihrem PC verbunden, so dass eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen den Geräten gewährleistet ist.

Mit Fast Auto Lot Mobile können Sie:

Drei verschiedene Risikoprozentsätze, die mit einer bestimmten Anzahl von Lots verbunden sind, einfach einstellen und ändern. Den Breakeven im Voraus auf 1:2 festlegen. einen festen Take Profit (TP) mit einem anpassbaren Risiko/Ertrags-Verhältnis, z. B. 1:3, definieren, der nach der Eröffnung des Geschäfts geändert werden kann.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Trading mit Fast Auto Lot Mobile zu verbessern, dem Dienstprogramm, das die Verwaltung Ihrer Trades vereinfacht und optimiert! Testen Sie Fast Auto Lot Mobile jetzt und entdecken Sie, wie einfach und praktisch es ist, Ihren Handel direkt von Ihrem Smartphone aus zu verwalten, mit der Sicherheit und Genauigkeit, die eine professionelle Lotberechnung garantiert




