FastAutolot MT4

5

Wir stellen Autolot 2.0 vor: Die revolutionäre Trading Utility ist jetzt noch leistungsfähiger und effizienter!

Wir sind stolz darauf, die Einführung von Autolot 2.0 anzukündigen, das Upgrade, das Ihren Handel auf ein ganz neues Niveau hebt! Wir haben auf Ihr Feedback gehört und das Programm verbessert, um es noch vielseitiger und benutzerfreundlicher zu machen. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die wir hinzugefügt haben:

Festes Risiko: Sie können jetzt ein festes Risiko für Ihre Trades festlegen, unabhängig vom Prozentsatz des Saldos. In den Einstellungen finden Sie zum Beispiel Level1Risk_Fixedinmoney. Wenn Sie ein festes Risiko von 70 $ einstellen, passt der EA bei der Eröffnung eines 0,01-Lot-Handels die Lot-Größe nach Bedarf an, um ein Risiko von 70 $ zu erreichen, was eine bessere Kontrolle über Ihre Operationen gewährleistet.

Informationen auf dem Chart: Wir haben detaillierte Informationen direkt in den Chart eingefügt, um die Anzeige wichtiger Informationen zu erleichtern. Jetzt können Sie die 3 Risikostufen, die Art des verwendeten Risikos (prozentual oder fest) und ob Auto Take Profit und Auto Break Even aktiv sind, leicht erkennen. Alles auf Knopfdruck!

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihren Handel mit Autolot 2.0 zu verbessern! Aktualisieren Sie jetzt und entdecken Sie alle neuen Funktionen, um Ihre Ergebnisse zu maximieren!

Holen Sie sich Autolot 2.0 noch heute und heben Sie Ihren Handel auf neue Höhen!

Viel Spaß beim Handeln mit Autolot 2.0!

Schnelles Auto Lot Mobile: Das innovative Lot-Berechnungsprogramm für den Handel zu Ihren Diensten! Einführung:

Sind Sie auf der Suche nach einem intelligenten System zur Verwaltung Ihres Handels und zur Berechnung von Lots direkt von Ihrem Smartphone aus? Fast Auto Lot Mobile ist das richtige Programm für Sie! Fast Auto Lot Mobile wurde entwickelt, um Ihr Smartphone mit Ihrem Computer zu verbinden und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis, das Einfachheit und Präzision vereint.

Funktionsweise:

Fast Auto Lot Mobile ist ein EA, der sich mit der MetaTrader-Plattform auf Ihrem Computer verbindet und es Ihnen ermöglicht, jederzeit drei verschiedene Risikoprozentsätze einzustellen und zu ändern, die mit einer bestimmten Anzahl von Lots verbunden sind. Wenn Sie beispielsweise 0,01 Lots einstellen, eröffnet das Dienstprogramm automatisch einen Handel mit einem Risiko von 0,25 %; bei 0,02 Lots beträgt das Risiko 0,50 %; und bei 0,03 Lots steigt das Risiko auf 1 %. Diese Werte können an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden.

Vorteile:

Die Losberechnung wird serverseitig durchgeführt, so dass Sie sie nicht manuell auf Ihrem Smartphone berechnen müssen. Fast Auto Lot Mobile bleibt mit dem MetaTrader auf Ihrem PC verbunden, so dass eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen den Geräten gewährleistet ist.

Mit Fast Auto Lot Mobile können Sie:

  1. Drei verschiedene Risikoprozentsätze, die mit einer bestimmten Anzahl von Lots verbunden sind, einfach einstellen und ändern.
  2. Den Breakeven im Voraus auf 1:2 festlegen.
  3. einen festen Take Profit (TP) mit einem anpassbaren Risiko/Ertrags-Verhältnis, z. B. 1:3, definieren, der nach der Eröffnung des Geschäfts geändert werden kann.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Trading mit Fast Auto Lot Mobile zu verbessern, dem Dienstprogramm, das die Verwaltung Ihrer Trades vereinfacht und optimiert! Testen Sie Fast Auto Lot Mobile jetzt und entdecken Sie, wie einfach und praktisch es ist, Ihren Handel direkt von Ihrem Smartphone aus zu verwalten, mit der Sicherheit und Genauigkeit, die eine professionelle Lotberechnung garantiert


Bewertungen 5
Shadon
545
Shadon 2025.12.04 17:04 
 

Nice! asked to fix the auto tp function and it works now!

PesLam
34
PesLam 2023.03.27 22:35 
 

Life trading changer! Top! That was exactly what was missing in my trading journey...lots calculator directly from the phone. Great help especially for intraday and scalping or who trades on the go. Furthermore, great customer service. I had an issue and the author immediately replied to my message and sort the issue out. Definitely recommended!

Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indikatoren
Einführung Es ist gängige Praxis, dass professionelle Trader ihren Stop-Loss / Take-Profit vor ihren Brokern verbergen. Entweder weil sie ihre Strategie für sich behalten wollen oder weil sie befürchten, dass ihr Broker gegen sie arbeitet. Mit diesem Indikator werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte auf dem Produktchart anhand des Geldkurses eingezeichnet. So können Sie genau sehen, wann der Preis erreicht ist und ihn manuell schließen. Verwendung Sobald der Indikator an den Chart angehäng
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme auf Knopfdruck ändern, was Ihnen die Mühe erspart, die Zeiträume zu wechseln. Wir streamen die tatsächliche Funktionsweise des Systems live. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Investitionen sollten auf Ihr eigenes Risiko getätigt werden. Wir haften nicht für Nachteile
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indikatoren
Vorstellung von ProEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit ProEngulfing, einem innovativen Indikator, der entwickelt wurde, um qualifizierte Engulf-Muster auf dem Devisenmarkt zu identifizieren und hervorzuheben. Entwickelt für MetaTrader 4 bietet ProEngulfing einen akribischen Ansatz zur Erkennung von Engulf-Mustern und stellt sicher, dass Sie nur die zuverlässigsten Signale für Ihre Handelsentscheidungen erhalten. Wie ProEngul
Antwort auf eine Rezension