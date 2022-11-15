FastAutolot MT4

Big Promo 40%!

Presentazione di Autolot 2.0: l'utility di trading rivoluzionaria è ora ancora PIÙ POTENTE ed EFFICIENTE!

Siamo orgogliosi di annunciare il lancio di Autolot 2.0, l'aggiornamento che porta il tuo trading a un NUOVO LIVELLO! Abbiamo ascoltato i vostri suggerimenti e migliorato l'utilità per renderla ancora più versatile e facile da usare. Ecco le principali funzionalità che abbiamo aggiunto:

Rischio Fisso: Ora puoi impostare un rischio fisso per le tue operazioni, indipendentemente dalla percentuale di saldo. Ad esempio, nelle impostazioni, troverai Level1Risk_Fixedinmoney. Impostando un rischio fisso di €70, quando apri un'operazione con 0,01 lotti, l'EA regolerà la dimensione del lotto secondo necessità per raggiungere un rischio di €70, garantendo un maggiore controllo sulle tue operazioni.

Informazioni sul Grafico: Abbiamo aggiunto informazioni dettagliate direttamente sul grafico per facilitare la visualizzazione delle informazioni essenziali. Ora puoi vedere facilmente i 3 livelli di rischio, il tipo di rischio utilizzato (percentuale vs fisso) e se l'Auto Take Profit e l'Auto Break Even sono attivi. Tutto a portata di mano!

Non perdere l'opportunità di migliorare il tuo trading con Autolot 2.0! Aggiorna ora ed esplora tutte le nuove funzionalità per massimizzare i tuoi risultati!

Prendi Autolot 2.0 oggi e porta il tuo trading a nuove vette!

Buon trading con Autolot 2.0!

Fast Auto Lot Mobile: l'innovativa utility di calcolo dei lotti per il trading al tuo servizio! Introduzione:

Stai cercando un sistema intelligente per gestire il tuo trading e calcolare i lotti direttamente dal tuo smartphone? Fast Auto Lot Mobile è l'utilità che fa per te! Progettato per collegare il tuo smartphone al tuo computer, Fast Auto Lot Mobile ti offre un'esperienza di trading senza pari, combinando semplicità e precisione.

Funzionalità:

Fast Auto Lot Mobile è un EA che si connette alla piattaforma MetaTrader sul tuo computer e ti permette di impostare e modificare in qualsiasi momento tre diverse percentuali di rischio associate a un determinato numero di lotti. Ad esempio, impostando 0,01 lotti, l'utilità aprirà automaticamente un'operazione con il 0,25% di rischio; con 0,02 lotti, il rischio sarà del 0,50%; e con 0,03 lotti, il rischio salirà all'1%. Questi valori possono essere personalizzati in base alle tue esigenze specifiche.

Vantaggi:

Il calcolo del lotto viene eseguito lato server, eliminando la necessità di calcolarlo manualmente sul tuo smartphone. Fast Auto Lot Mobile rimane connesso al MetaTrader del tuo PC, garantendo una connessione affidabile e sicura tra i dispositivi.



