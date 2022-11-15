FastAutolot MT4

5

¡Gran Promoción 40%!


Presentamos Autolot 2.0: ¡La revolucionaria utilidad de trading es ahora aún MÁS POTENTE y EFICAZ!

Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de Autolot 2.0, ¡la actualización que lleva sus operaciones a un nivel completamente nuevo! Hemos escuchado sus comentarios y mejorado la utilidad para hacerla aún más versátil y fácil de usar. Estas son las principales características que hemos añadido:

Riesgo fijo: Ahora puede establecer un riesgo fijo para sus operaciones, independientemente del porcentaje de saldo. Por ejemplo, en los ajustes, encontrará Level1Risk_Fixedinmoney. Al establecer un riesgo fijo de 70$, cuando abra una operación de 0,01 lotes, el EA ajustará el tamaño del lote según sea necesario para alcanzar un riesgo de 70$, asegurando un mayor control sobre sus operaciones.

Información en el Gráfico: Hemos añadido información detallada directamente en el gráfico para que sea más fácil ver la información esencial. Ahora puede ver fácilmente los 3 niveles de riesgo, el tipo de riesgo utilizado (porcentaje vs. fijo), y si Auto Take Profit y Auto Break Even están activos. ¡Todo al alcance de su mano!

¡No pierda la oportunidad de mejorar sus operaciones con Autolot 2.0! ¡Actualice ahora y explore todas las nuevas funciones para maximizar sus resultados!

Obtenga Autolot 2.0 hoy mismo y lleve sus operaciones a nuevas alturas.

¡Feliz trading con Autolot 2.0!

Fast Auto Lot Mobile: ¡La innovadora utilidad de cálculo de lotes para operar a su servicio! Introducción:

¿Está buscando un sistema inteligente para gestionar sus operaciones y calcular lotes directamente desde su smartphone? ¡Fast Auto Lot Mobile es la utilidad para usted! Diseñado para conectar su smartphone a su ordenador, Fast Auto Lot Mobile le ofrece una experiencia de trading sin igual, combinando simplicidad y precisión.

Funcionalidad:

Fast Auto Lot Mobile es un EA que se conecta a la plataforma MetaTrader en su ordenador y le permite establecer y modificar en cualquier momento tres porcentajes de riesgo diferentes asociados a un número específico de lotes. Por ejemplo, estableciendo 0,01 lotes, la utilidad abrirá automáticamente una operación con un riesgo del 0,25%; con 0,02 lotes, el riesgo será del 0,50%; y con 0,03 lotes, el riesgo aumentará al 1%. Estos valores pueden personalizarse para satisfacer sus necesidades específicas.

Ventajas:

El cálculo del lote se realiza en el lado del servidor, eliminando la necesidad de calcularlo manualmente en su smartphone. Fast Auto Lot Mobile permanece conectado al MetaTrader de su PC, garantizando una conexión fiable y segura entre dispositivos.

Con Fast Auto Lot Mobile, usted puede:

  1. Establecer y modificar fácilmente tres porcentajes de riesgo diferentes asociados a un número concreto de lotes.
  2. Establecer de antemano el punto de equilibrio en 1:2.
  3. Definir un Take Profit (TP) fijo con una relación riesgo/recompensa personalizable, como 1:3, que puede modificarse después de abrir la operación.

No pierda la oportunidad de mejorar sus operaciones con Fast Auto Lot Mobile, la utilidad que simplifica y optimiza la gestión de sus operaciones. Pruebe ahora Fast Auto Lot Mobile y descubra lo fácil y práctico que es gestionar sus operaciones directamente desde su smartphone, con la seguridad y precisión que garantiza un cálculo de lotes profesional.


Comentarios 5
Shadon
545
Shadon 2025.12.04 17:04 
 

Nice! asked to fix the auto tp function and it works now!

PesLam
34
PesLam 2023.03.27 22:35 
 

Life trading changer! Top! That was exactly what was missing in my trading journey...lots calculator directly from the phone. Great help especially for intraday and scalping or who trades on the go. Furthermore, great customer service. I had an issue and the author immediately replied to my message and sort the issue out. Definitely recommended!

Productos recomendados
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Resumen del programa: Este programa es una herramienta de trading diseñada para monitorizar y analizar los 7 principales pares de divisas. Es una variante de un programa similar utilizado para el seguimiento de índices bursátiles, pero esta versión se centra en los siete principales pares de divisas. El programa ayuda a identificar y calcular los movimientos de precios significativos (gaps) entre los precios máximos y mínimos de estos pares de divisas en un periodo de tiempo determinado. A conti
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicadores
El indicador TMA AI Bands se basa en la Media Móvil Triangular (TMA) con bandas superior e inferior dinámicas y flechas claras de compra/venta trazadas directamente en el gráfico. Cuenta con IA integrada para optimización adaptativa y garantiza no repintar, proporcionando señales precisas de reversión cuando el precio toca las bandas. * Pares: funciona con todos los pares de divisas * Marcos temporales recomendados: D1 / W1 / MN * Variables externas configurables:   * TimeFrame – período de
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix es un indicador de flechas de Forex. ¡Muestra las señales de forma sencilla y clara! Las flechas muestran la dirección de la transacción, y son de color en consecuencia, que se puede ver en las capturas de pantalla. Como se puede ver, el comercio con un indicador de este tipo es fácil. Esperé a que apareciera una flecha en la dirección deseada - abrí una operación. Se formó una flecha en la dirección opuesta - cerré la operación. El indicador también muestra las líneas con la ayuda de las
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilidades
Descripción : Por favor, marque "Mostrar descripciones de objetos" en las propiedades del gráfico para habilitar las vistas hrays Esta utilidad convierte una línea de tendencia en un rayo horizontal conocido como herramienta para dibujar zonas de oferta y demanda. Basta con crear una línea de tendencia en un gráfico y, una vez seleccionada, se convertirá. El rayo permanece horizontal mientras se arrastra . Trazado rápido de rayos: pulse la tecla "R" para crear un rayo horizontal. Se ajustará
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Asesores Expertos
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico. Caracterís
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indicadores
Quantum Balance es un indicador de flecha moderno que identifica puntos clave de inversión de precios en el mercado con gran precisión. Se basa en una combinación de WPR (Williams %R) y RSI (Relative Strength Index), que permite identificar momentos de sobrecompra/sobreventa y entrar en operaciones en puntos de máximo potencial. El indicador analiza la dinámica de los precios y las condiciones del mercado, generando señales sólo cuando coinciden varios factores confirmatorios. Esto reduce el nú
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón, lo que le ahorrará la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las inversiones deben hacerse bajo su propio riesgo. No nos hacemos r
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicadores
Presentamos ProEngulfing: su indicador profesional de patrón Engulf para MT4 Desbloquee el poder de la precisión con ProEngulfing, un indicador de vanguardia diseñado para identificar y resaltar patrones Engulf calificados en el mercado de divisas. Desarrollado para MetaTrader 4, ProEngulfing ofrece un enfoque meticuloso para el reconocimiento de patrones Engulf, asegurando que solo reciba las señales más confiables para sus decisiones comerciales. Cómo funciona ProEngulfing: ProEngulfing utili
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT4 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. Funcion
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT4 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Telegram ]  New:
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura e inversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en los
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
Otros productos de este autor
FastAutolot MT5
Francesco Vitale
5 (5)
Utilidades
¡Grandes noticias Promo 40%! ¡A partir de hoy hemos añadido la posibilidad de tomar parciales! Compre o actualice su autolot para utilizar esta nueva función inmediatamente. Presentamos Autolot 2.0 Trade Management : ¡La revolucionaria utilidad de trading es ahora aún MÁS POTENTE y EFICAZ! Nos enorgullece anunciar el lanzamiento de Autolot 2.0, ¡la actualización que lleva sus operaciones a un nivel completamente nuevo! Hemos escuchado sus comentarios y mejorado la utilidad para hacerla aún más v
CloseByTime
Francesco Vitale
Utilidades
¿Es usted un operador intradía o desea cerrar sus posiciones abiertas a una hora determinada cada día? ¿Problemas con la zona horaria? utilice nuestras herramientas y después de especificar la hora cerraremos la orden por usted. Como usarlo: 1) Simplemente inserte nuestras herramientas en su gráfico. 2) Activar auto trading 3) Opciones Expertas introduzca TIMECLOSE (tiempo para cerrar operaciones) Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros por privado.
FREE
Advanced Daily VWAP
Francesco Vitale
Indicadores
"VWAP diario avanzado con desviación estándar y bandas de negociación" Descripción: "El indicador 'VWAP Diario Avanzado con Desviación Estándar y Bandas de Negociación' ofrece una visión completa para los operadores que desean hacer del Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) el eje de su estrategia de negociación. No sólo calcula el VWAP diariamente, sino que también incorpora la desviación estándar para ofrecer una representación precisa de la volatilidad del mercado. Las bandas de negociaci
Filtro:
Shadon
545
Shadon 2025.12.04 17:04 
 

Nice! asked to fix the auto tp function and it works now!

PesLam
34
PesLam 2023.03.27 22:35 
 

Life trading changer! Top! That was exactly what was missing in my trading journey...lots calculator directly from the phone. Great help especially for intraday and scalping or who trades on the go. Furthermore, great customer service. I had an issue and the author immediately replied to my message and sort the issue out. Definitely recommended!

Osvaldofrx
19
Osvaldofrx 2022.11.16 13:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

niykee
49
niykee 2022.11.15 12:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

volponerosso
134
volponerosso 2022.11.15 11:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario