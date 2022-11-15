FastAutolot MT4

¡Gran Promoción 40%!

Presentamos Autolot 2.0: ¡La revolucionaria utilidad de trading es ahora aún MÁS POTENTE y EFICAZ!

Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de Autolot 2.0, ¡la actualización que lleva sus operaciones a un nivel completamente nuevo! Hemos escuchado sus comentarios y mejorado la utilidad para hacerla aún más versátil y fácil de usar. Estas son las principales características que hemos añadido:

Riesgo fijo: Ahora puede establecer un riesgo fijo para sus operaciones, independientemente del porcentaje de saldo. Por ejemplo, en los ajustes, encontrará Level1Risk_Fixedinmoney. Al establecer un riesgo fijo de 70$, cuando abra una operación de 0,01 lotes, el EA ajustará el tamaño del lote según sea necesario para alcanzar un riesgo de 70$, asegurando un mayor control sobre sus operaciones.

Información en el Gráfico: Hemos añadido información detallada directamente en el gráfico para que sea más fácil ver la información esencial. Ahora puede ver fácilmente los 3 niveles de riesgo, el tipo de riesgo utilizado (porcentaje vs. fijo), y si Auto Take Profit y Auto Break Even están activos. ¡Todo al alcance de su mano!

Fast Auto Lot Mobile: ¡La innovadora utilidad de cálculo de lotes para operar a su servicio! Introducción:

¿Está buscando un sistema inteligente para gestionar sus operaciones y calcular lotes directamente desde su smartphone? ¡Fast Auto Lot Mobile es la utilidad para usted! Diseñado para conectar su smartphone a su ordenador, Fast Auto Lot Mobile le ofrece una experiencia de trading sin igual, combinando simplicidad y precisión.

Funcionalidad:

Fast Auto Lot Mobile es un EA que se conecta a la plataforma MetaTrader en su ordenador y le permite establecer y modificar en cualquier momento tres porcentajes de riesgo diferentes asociados a un número específico de lotes. Por ejemplo, estableciendo 0,01 lotes, la utilidad abrirá automáticamente una operación con un riesgo del 0,25%; con 0,02 lotes, el riesgo será del 0,50%; y con 0,03 lotes, el riesgo aumentará al 1%. Estos valores pueden personalizarse para satisfacer sus necesidades específicas.

Ventajas:

El cálculo del lote se realiza en el lado del servidor, eliminando la necesidad de calcularlo manualmente en su smartphone. Fast Auto Lot Mobile permanece conectado al MetaTrader de su PC, garantizando una conexión fiable y segura entre dispositivos.

Con Fast Auto Lot Mobile, usted puede:

Establecer y modificar fácilmente tres porcentajes de riesgo diferentes asociados a un número concreto de lotes. Establecer de antemano el punto de equilibrio en 1:2. Definir un Take Profit (TP) fijo con una relación riesgo/recompensa personalizable, como 1:3, que puede modificarse después de abrir la operación.

No pierda la oportunidad de mejorar sus operaciones con Fast Auto Lot Mobile, la utilidad que simplifica y optimiza la gestión de sus operaciones. Pruebe ahora Fast Auto Lot Mobile y descubra lo fácil y práctico que es gestionar sus operaciones directamente desde su smartphone, con la seguridad y precisión que garantiza un cálculo de lotes profesional.



