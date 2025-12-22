The Glaze of God
- Indikatoren
- Dmitriy Kashevich
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Glaze of God ist ein erstklassiger Marktwahrnehmungsindikator, der für Händler entwickelt wurde, die fundierte Entscheidungen treffen und nicht blindlings Signalen folgen.
Der Indikator sagt Ihnen nicht, wann Sie kaufen oder verkaufen sollen.
Er zeigt, was der Markt im Moment tut.
🧠 WAS DER INDIKATOR ANZEIGT
✔️ Aktueller Marktmodus (Trend / Range / Übergang)
✔️ Marktgleichgewichtszone (Fair-Value-Bereich)
✔️ Vorhandensein oder Fehlen von Momentum
✔️ Momente, in denen der Handel sinnvoll ist
✔️ Momente, in denen die beste Entscheidung darin besteht, nichts zu tun
🔹 HAUPTVORTEILE
Wird nicht neu gezeichnet
Funktioniert nur bei geschlossenen Bars
Verwendet keine Pfeile oder Signale
Minimalistisch und nicht überladen im Chart
Geeignet für den diskretionären Handel
Verbessert jede Handelsstrategie
🔹 FÜR WEN IST ES GEEIGNET
The Glaze of God ist geeignet für:
Erfahrene Trader;
Swing- und Intraday-Handel;
die auf H1-D1 arbeiten (M15-M5 ist akzeptabel);
Trader, die den Kontext über das Rauschen der Indikatoren stellen.
🔹 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN
Für maximale Effizienz empfehlen wir:
in der Richtung des aktuellen Marktes zu handeln;
die Gleichgewichtszone zu nutzen, um optimale Preise zu finden;
nur dann in den Markt einzusteigen, wenn ein Momentum vorhanden ist;
ein striktes Risikomanagement zu betreiben.