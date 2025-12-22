Der Glaze of God ist ein erstklassiger Marktwahrnehmungsindikator, der für Händler entwickelt wurde, die fundierte Entscheidungen treffen und nicht blindlings Signalen folgen.





Der Indikator sagt Ihnen nicht, wann Sie kaufen oder verkaufen sollen.

Er zeigt, was der Markt im Moment tut.





🧠 WAS DER INDIKATOR ANZEIGT





✔️ Aktueller Marktmodus (Trend / Range / Übergang)

✔️ Marktgleichgewichtszone (Fair-Value-Bereich)

✔️ Vorhandensein oder Fehlen von Momentum

✔️ Momente, in denen der Handel sinnvoll ist

✔️ Momente, in denen die beste Entscheidung darin besteht, nichts zu tun





🔹 HAUPTVORTEILE





Wird nicht neu gezeichnet





Funktioniert nur bei geschlossenen Bars





Verwendet keine Pfeile oder Signale





Minimalistisch und nicht überladen im Chart





Geeignet für den diskretionären Handel





Verbessert jede Handelsstrategie





🔹 FÜR WEN IST ES GEEIGNET





The Glaze of God ist geeignet für:





Erfahrene Trader;





Swing- und Intraday-Handel;





die auf H1-D1 arbeiten (M15-M5 ist akzeptabel);





Trader, die den Kontext über das Rauschen der Indikatoren stellen.





🔹 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN





Für maximale Effizienz empfehlen wir:





in der Richtung des aktuellen Marktes zu handeln;





die Gleichgewichtszone zu nutzen, um optimale Preise zu finden;





nur dann in den Markt einzusteigen, wenn ein Momentum vorhanden ist;





ein striktes Risikomanagement zu betreiben.