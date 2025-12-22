The Glaze of God
- Индикаторы
- Dmitriy Kashevich
- Версия: 1.0
- Активации: 5
The Glaze of God — это премиальный индикатор рыночного восприятия, созданный для трейдеров, которые принимают решения осознанно, а не следуют слепым сигналам.
Индикатор не подсказывает, когда покупать или продавать.
Он показывает что рынок делает в данный момент.
🧠 ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ИНДИКАТОР
✔️ Текущий режим рынка (Trend / Range / Transition)
✔️ Зону рыночного баланса (Fair Value Area)
✔️ Наличие или отсутствие импульса
✔️ Моменты, когда торговля имеет смысл
✔️ Моменты, когда лучшее решение — ничего не делать
🔹 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Не перерисовывается
Работает только по закрытым барам
Не использует стрелки и сигналы
Минималистичен и не загружает график
Подходит для discretionary трейдинга
Усиливает любую торговую стратегию
🔹 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ
The Glaze of God создан для:
опытных трейдеров;
свинг- и интрадей-торговли;
работы на H1–D1 (допустимо M15–M5);
трейдеров, которые ценят контекст, а не индикаторный шум.
🔹 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для максимальной эффективности рекомендуется:
торговать в направлении текущего режима рынка;
использовать зону баланса для поиска оптимальных цен;
входить в рынок только при наличии импульса;
применять строгий риск-менеджмент.
