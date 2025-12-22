The Glaze of God — это премиальный индикатор рыночного восприятия, созданный для трейдеров, которые принимают решения осознанно, а не следуют слепым сигналам.



Индикатор не подсказывает, когда покупать или продавать.

Он показывает что рынок делает в данный момент.



🧠 ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ИНДИКАТОР



✔️ Текущий режим рынка (Trend / Range / Transition)

✔️ Зону рыночного баланса (Fair Value Area)

✔️ Наличие или отсутствие импульса

✔️ Моменты, когда торговля имеет смысл

✔️ Моменты, когда лучшее решение — ничего не делать



🔹 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Не перерисовывается



Работает только по закрытым барам



Не использует стрелки и сигналы



Минималистичен и не загружает график



Подходит для discretionary трейдинга



Усиливает любую торговую стратегию



🔹 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ



The Glaze of God создан для:



опытных трейдеров;



свинг- и интрадей-торговли;



работы на H1–D1 (допустимо M15–M5);



трейдеров, которые ценят контекст, а не индикаторный шум.



🔹 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Для максимальной эффективности рекомендуется:



торговать в направлении текущего режима рынка;



использовать зону баланса для поиска оптимальных цен;



входить в рынок только при наличии импульса;



применять строгий риск-менеджмент.