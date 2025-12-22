The Glaze of God

The Glaze of God — это премиальный индикатор рыночного восприятия, созданный для трейдеров, которые принимают решения осознанно, а не следуют слепым сигналам.

Индикатор не подсказывает, когда покупать или продавать.
Он показывает что рынок делает в данный момент.

🧠 ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ИНДИКАТОР

✔️ Текущий режим рынка (Trend / Range / Transition)
✔️ Зону рыночного баланса (Fair Value Area)
✔️ Наличие или отсутствие импульса
✔️ Моменты, когда торговля имеет смысл
✔️ Моменты, когда лучшее решение — ничего не делать

🔹 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Не перерисовывается

Работает только по закрытым барам

Не использует стрелки и сигналы

Минималистичен и не загружает график

Подходит для discretionary трейдинга

Усиливает любую торговую стратегию

🔹 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ

The Glaze of God создан для:

опытных трейдеров;

свинг- и интрадей-торговли;

работы на H1–D1 (допустимо M15–M5);

трейдеров, которые ценят контекст, а не индикаторный шум.

🔹 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для максимальной эффективности рекомендуется:

торговать в направлении текущего режима рынка;

использовать зону баланса для поиска оптимальных цен;

входить в рынок только при наличии импульса;

применять строгий риск-менеджмент.
